Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде в День молодежи 27 июня

Администрация Нижнего Новгорода объявила о введении временных ограничений на реализацию алкогольной продукции в субботу, 27 июня.
Запрет будет действовать точечно — исключительно на территориях, где пройдут официальные мероприятия в рамках празднования Дня молодёжи. Такие площадки заранее согласованы с городскими властями: именно в их границах приостанавливается продажа любых спиртосодержащих напитков.
При этом розничная торговля алкоголем в магазинах, расположенных за пределами зон проведения массовых гуляний, останется без изменений — торговые точки продолжат работать в привычном режиме, соблюдая стандартные правила реализации продукции.
В прошлый раз продажу алкоголя ограничили в местах празднования Дня России. Подробнее о том, как прошел праздник, рассказали в статье.