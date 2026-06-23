Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде в День молодежи 27 июня

Запрет будет действовать точечно — исключительно на территориях, где пройдут официальные мероприятия в рамках празднования Дня молодёжи. Такие площадки заранее согласованы с городскими властями: именно в их границах приостанавливается продажа любых спиртосодержащих напитков.