В Тверской области запустили гид для путешествий по Старице

Новый медиапроект для путешественников — «Старица 1297» — представлен в Тверской области в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». На официальном сайте собрана вся необходимая информация для планирования поездки в один из древнейших городов Верхневолжья, сообщили в аппарате правительства региона.
На сайте есть восемь разделов, которые позволят виртуально осмотреть все ключевые точки Старицы и окрестностей, чтобы собрать свой уникальный план на отпуск. Раздел «На карте» рассказывает, как устроен город и окрестности — самые интересные белокаменные соборы и усадьбы, болота, полные брусники, пещеры и многое другое. В разделе «Впечатления» можно составить план о том, чем заняться в городе. Походы в музеи и галереи, маршруты для трекингов и сплавов по Волге, поездки на фермы.
«Гении места» — раздел, в котором можно узнать, что связывало со Старицей первого российского патриарха, самого грозного царя, самого саркастичного клоуна и самого утопичного архитектора-авангардиста. Выбрать гостиницу или отель можно в разделе «Где жить», а место для перекуса или полноценного ужина — в разделе «Где поесть». Кроме того, на сайте представлены контакты гидов для поездок и экскурсий по Старице. Их можно найти в разделе «Проводники». Там же рецензии и ссылки на лучшие аудиогиды по городу и окрестностям.
В разделе «Журнал» собраны интервью с местными энтузиастами, свежие новости, репортажи, программы фестивалей и выставок, анонсы интересных событий и мероприятий. Для удобства пользователей проект запущен также во ВКонтакте, а в ближайшем будущем обзаведется и собственным каналом в мессенджере «Макс».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.