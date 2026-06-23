В Тверской области запустили гид для путешествий по Старице

«Гении места» — раздел, в котором можно узнать, что связывало со Старицей первого российского патриарха, самого грозного царя, самого саркастичного клоуна и самого утопичного архитектора-авангардиста. Выбрать гостиницу или отель можно в разделе «Где жить», а место для перекуса или полноценного ужина — в разделе «Где поесть». Кроме того, на сайте представлены контакты гидов для поездок и экскурсий по Старице. Их можно найти в разделе «Проводники». Там же рецензии и ссылки на лучшие аудиогиды по городу и окрестностям.