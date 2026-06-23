Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО членом Союза журналистов России

Николай погиб на 52-м году жизни. В юности он благодаря внешним данным, росту, образованию попал в Кремлевский полк, там отслужил срочную службу. После работал в райвоенкомате, в ГАИ и в газете. На фронт он ушел в сентябре 2022 года.