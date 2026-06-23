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Под Волгоградом простятся с погибшим на СВО членом Союза журналистов России

Фотокорреспондент районной газеты Николай Трифонов погиб в зоне проведения спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

В Серафимовиче Волгоградской области простятся с погибшим в зоне СВО членом Союза журналистов России Николаем Трифоновым. Фотокорреспондент местной газеты погиб при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения спецоперации, сообщает СЖР. Николай Трифонов служив в мотострелковом батальоне, был стрелком. Похоронят его на родине.

Николай погиб на 52-м году жизни. В юности он благодаря внешним данным, росту, образованию попал в Кремлевский полк, там отслужил срочную службу. После работал в райвоенкомате, в ГАИ и в газете. На фронт он ушел в сентябре 2022 года.

Как рассказали в волгоградском отделении СЖР, похороны Николая состоятся в среду, 24 июня в полдень в Серафимовиче. Место прощания — улица Пионерская, 13.