В российском финтехе голосовые помощники укрепляют позиции

Голосовые ассистенты становятся одним из ключевых каналов взаимодействия банков с клиентами. За последний год доля пользователей, которые регулярно обращаются к голосовым сервисам для решения финансовых задач, выросла более чем вдвое, а объём операций с использованием этого канала коммуникаций в крупнейших банках — на 60−70%.