В Новосибирске завершили ремонт дороги на улице Татьяны Снежиной

Сейчас на улице Волочаевской до Лазурной уже установили дорожные знаки, началась подготовка к фрезеровке старого покрытия. Ремонт планируют довести до Гусинобродского шоссе, чтобы все направление на МЖК привести в нормативное состояние. Завершить работы рассчитывают в июле при благоприятной погоде.