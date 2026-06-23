Где в Воронеже отключат горячую воду? График на июль 2026 года

В Воронеже продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Графиком отключений горячей воды на июль поделились в «РИР Энерго». Во второй летний месяц ограничения затронут жителей всех районов города.
Железнодорожный район:
С 7 по 20 июля:
ул. Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27;
ул. Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 25, 30а, 34а, 50б, 54б, 64, 66, 68;
ул. Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38 В, 40, 42;
ул. Архитектора Троицкого, 3, 5, 8;
Ленинский пр-т, 223, 227;
ул. Суворова, 116, 116а.
С 21 июля по 3 августа:
ул. Минская 2, 2 В, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;
ул. Остужева 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
Ленинский пр-т, 134, 136, 138, 142, 144, 144а, 146, 148, 150, 152, 154, 203, 205, 213, 215, 215 В.
С 28 июля по 10 августа:
ул. Димитрова, 27, 51а, 51а к.1, 75, 79;
Ленинский пр-т, 124а, 124б, 126, 130, 132;
ул. Набережная, 1, 1а/1;
ул. Перевёрткина, 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅙, 1/7, ⅛, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;
ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;
Ленинский пр-т, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155/1, 155/2, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 193, 195;
ул. Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22;
ул. Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;
ул. Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19;
ул. Гаршина, 6, 10, 16, 21;
ул. Минская, 1, 1а;
ул. Серафимовича, 41а;
ул. Комсомольская, 27а;
ул. Суворова, 65.
Левобережный район:
C 30 июня по 13 июля:
ул. Кулибина, 13а;
ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5;
Ленинский пр-т, 8д;
ул. Набережная Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;
ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8;
Ленинский пр-т, 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 11, 21, 25/1, 39.
С 6 по 10 июля:
ул. Менделеева, 4а;
ул. Цимлянская, 1, 8;
пер. Цимлянский, 8а;
ул. Костромская, 12, 13.
C 13 по 17 июля:
ул. Новосибирская, 17, 19;
ул. Волго-Донская, 13, 16, 32;
ул. Ростовская, 34, 50/3;
ул. Менделеева, 25;
ул. Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17;
ул. Дубянского, 1, 12;
ул. Майская, 2, 3а, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а.
C 14 по 27 июля:
пер. Ольховый, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;
Ленинский пр-т, 16/2, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77;
пер. Парашютистов, 4, 10;
пер. Гвардейский, 2, 4;
ул. Мопра, 2а, 3, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б, 19/1, 75б;
ул. Нижняя, 73;
ул. Ленинградская, 82 В, 134, 136б, 136а.
C 20 по 24 июля:
ул. Волгоградская, 3, 5, 7, 33;
ул. Димитрова, 102,137;
ул. Обручева, 16;
ул. Ржевская, 9, 9а.
С 28 июля по 10 августа:
ул. Героев Стратосферы, 9а, 13а;
ул. Р. Беляевой, 2, 4, 6;
ул. Циолковского, 19;
ул. П. Осипенко, 19, 24;
ул. Ленинградская, 26а;
ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 20, 22, 56а, 70, 72, 74, 51а, 51/1, 27;
Ленинский пр-т, 105/2, 117, 117а; 124а, 124б, 126, 130, 132;
ул. Спортивная Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;
ул. Старых Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;
ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132;
ул. Порт — Артурская, 19, 21;
ул. Брусилова, 3в;
ул. Набережная, 1а, 1а/1.
Коминтерновский район:
С 7 по 20 июля:
ул. 60 Армии, 28, 35, 37;
ул. Владимира Невского, 25а, 25/7, 25/8, 25/11, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38 В, 38 г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48 В, 48 г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б;
ул. Мордасовой, 11а, 13, 15, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а;
Московский пр-т, 131а, 131б, 131 В, 117а, 117б, 117 В, 119, 123, 125, 127, 133, 137, 141;
ул. Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31;
ул. Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
б-р Победы, 2, 4, 6.
С 14 по 27 июля:
ул. Бульвар Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 51а;
ул. Генерала Лизюкова, 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61 В, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105;
ул. Маршала Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;
ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31;
Московский пр-т, 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 97а/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104 В, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110 В, 110 г, 110д, 110е, 110и, 110 л, 111, 112, 113, 114;
ул. Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а;
ул. Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/7, 38/8, 38/10, 40а, 40б, 40 В, 40 г, 40д, 42 (общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.), 48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 99б, 98 В, 100, 100 В, 102, 102 В, 107, 108, 109, 110, 110 В, 111, 112, 112 В, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;
ул. Владимира Невского, 1, 1а, 1 В, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13 В, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49;
ул. Антонова-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35 В, 35э, 48а;
ул. Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;
пер. Ученический, 5;
ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;
ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 247/3, 249/1, 249/2, 249/3;
пр. Ясный, 4.
C 27 по 31 июля:
ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;
Московский пр-т, 44а, 48д, 52;
ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 49;
пер. Славы, 3а, 5;
пер. Ботанический, 47а.
С 28 июля по 10 августа:
ул. Гайдара, 1а.
Советский район:
С 7 по 20 июля:
ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;
ул. Писателя Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;
ул. Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;
ул. Героев Сибиряков, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;
ул. Юлюса Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а , 18, 22, 24;
ул. Дорожная, 1, 7, 7а, 9;
ул. Ворошилова, 38а, 48, 50;
бульвар Пионеров, 9, 10 В, 15, 17, 17б, 19а;
ул. Космонавтов, 22а.
С 14 по 27 июля:
ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10;
ул. Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
пер. Земнухова, 18а, 20а;
ул. Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14,16;
ул. Краснозвёздная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42;
ул. Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29, 31;
ул. Олеко Дундича, 23, 25;
пр-кт Патриотов, 31, 31/1, 31/2, 40, 4а, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 57, 59, 61;
ул. Путиловская, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 2/1, 2а, 7;
б-р Фестивальный, 11а, 15а, 19а, 1а, 23а, 25а, 7а;
ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15;
ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74.
Центральный район:
С 7 по 20 июля:
ул. Средне-Московская, 1, 3, 7, 9, 15/17, 27;
ул. Плехановская, 30;
ул. Карла Маркса, 112;
ул. Революции 1905 года, 5.
C 21 июля по 3 августа:
ул. Кольцовская, 8.
С 28 июля по 10 августа:
ул. Фридриха Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;
ул. Комиссаржевской, 15;
ул. Карла Маркса, 45а, 74, 76, 98;
ул. 25-го Октября, 15, 31, 41а;
ул. Никитинская, 7, 16а;
ул. Студенческая, 34;
ул. Большая Стрелецкая, 20д;
ул. Станкевича, 45;
ул. Средне-Московская, 6а;
ул. Арсенальная, 5/1.
Ленинский район:
С 28 июля по 10 августа:
ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101 В, 136а;
ул. 20 лет Октября, 30, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;
ул. Гродненская, 2, 65;
ул. Ворошилова, 1 В, 1 г; 1д, ⅓, ¼, ⅕, ⅙;
ул. Краснознамённая, 10, 12, 15;
ул. Платонова, 7, 11/1;
ул. Свободы, 10, 31;
ул. Кольцовская, 70;
ул. Куцыгина, 6, 21, 27;
ул. Красноармейская, 17, 27, 60;
ул. Станкевича, 38, 40, 45;
ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;
ул. Пушкинская, 41, 45.