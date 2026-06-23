Пермского подростка будут судить за помощь мошенникам

По данным следствия, в ходе переписки в одном из мессенджеров подросток согласился на предложение неустановленного лица заработать деньги. Он должен был приехать к определенному дому, забрать пакет с похищенными у жительницы Перми деньгами в сумме 400 тыс. руб. и передать его своим подельникам по цепочке. Довести задуманное до конца подростку не удалось — его задержали полицейские.