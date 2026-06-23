Замгубернатора Воронежской области внесли в базу сайта «Миротворец»

Персональные данные Маслова были опубликованы на сайте во вторник. «Миротворец» обвиняет его в поддержке России, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что он поспособствовал росту волонтерского движения в Воронежской области для помощи в зоне СВО, а также активно занимается вопросом поддержки ветеранов специальной военной операции.