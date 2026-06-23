Замгубернатора Воронежской области внесли в базу сайта «Миротворец»

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заместитель губернатора Воронежской области по вопросам внутренней политики Дмитрий Маслов был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Маслова были опубликованы на сайте во вторник. «Миротворец» обвиняет его в поддержке России, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что он поспособствовал росту волонтерского движения в Воронежской области для помощи в зоне СВО, а также активно занимается вопросом поддержки ветеранов специальной военной операции.
Украинский сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». На «Миротворце» не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.