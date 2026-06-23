Экс-директору «Дома народного единства» продлили срок ареста

Следствие также объяснило продление сроков расследования необходимостью изучить движение средств по счетам «Дома народного единства» и получить ответы на два десятка поручений, направленных в территориальные следственные органы. Адвокат Александр Астафуров попытался выяснить, о каких «иных преступлениях» может идти речь и какое отношение к инкриминируемой Кошелеву взятке имеют допросы десятков контрагентов АНО, в то время как с самим арестантом никаких следственных действий не проводится. От разъяснений следователь отказался, сообщив лишь, что он «самостоятельно направляет ход расследования» и решает, что относится к уголовному делу, а что нет.