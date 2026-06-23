Экс-директору «Дома народного единства» продлили срок ареста

Московский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел ходатайство следователя СКР о продлении срока ареста бывшему директору АНО «Дом народного единства» Роману Кошелеву. Он был задержан и арестован в конце февраля по обвинению в получении взятки в 800 тыс. руб. от подрядчика по социальному проекту. В апреле его выпустили под домашний арест, но через две недели вернули в СИЗО по инициативе прокуратуры, которая через областной суд отменила смягчение меры пресечения.
Как сообщил следователь, будучи на свободе, Роман Кошелев может скрыться или оказать влияние на свидетелей. Также обвиняемый проверяется «на причастность к совершению иных преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах МСУ».
Отвечая на вопросы защиты Романа Кошелева, следователь признал, что у него нет фактических доказательств того, что обвиняемый намерен сбежать или надавить на свидетелей. Недолго будучи под домашним арестом, экс-директор АНО таких попыток тоже не предпринимал, поэтому ходатайство следствия защита назвала необоснованным и незаконным.
Следствие также объяснило продление сроков расследования необходимостью изучить движение средств по счетам «Дома народного единства» и получить ответы на два десятка поручений, направленных в территориальные следственные органы. Адвокат Александр Астафуров попытался выяснить, о каких «иных преступлениях» может идти речь и какое отношение к инкриминируемой Кошелеву взятке имеют допросы десятков контрагентов АНО, в то время как с самим арестантом никаких следственных действий не проводится. От разъяснений следователь отказался, сообщив лишь, что он «самостоятельно направляет ход расследования» и решает, что относится к уголовному делу, а что нет.
В итоге Роману Кошелеву отказали в домашнем аресте в его квартире на попечении жены. Суд продлил ему срок ареста до 26 августа включительно.