Алексей Синев назначен председателем Контрольно-счётной палаты Перми

На заседании также обсудили развитие туризма. В этой сфере выделены четыре ключевые концепции: «Пермь культурная», «Пермь промышленная», «Кама-река» и «Пермь зелёная». Число туристов в коллективных средствах размещения по итогам 2025 года выросло на 13%.Среди достижений — обновлённое приложение «Пермь здесь», которое содержит информацию о достопримечательностях, маршрутах, афише и интерактивных форматах. Депутаты также поддержали распределение полномочий по демонтажу самовольных объектов и приведению территорий в порядок.