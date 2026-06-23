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Алексей Синев назначен председателем Контрольно-счётной палаты Перми

Ранее он работал заместителем главы города по блоку имущественных и земельных вопросов.

Депутаты Пермской городской думы поддержали кандидатуру Алексея Синева на должность председателя Контрольно-счётной палаты города, сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Ранее он работал заместителем мэра по блоку имущественных и земельных вопросов. Эдуард Соснин поздравл Алексея Синева с новой должностью и пожелал плодотворной работы.

На заседании также обсудили развитие туризма. В этой сфере выделены четыре ключевые концепции: «Пермь культурная», «Пермь промышленная», «Кама-река» и «Пермь зелёная». Число туристов в коллективных средствах размещения по итогам 2025 года выросло на 13%.Среди достижений — обновлённое приложение «Пермь здесь», которое содержит информацию о достопримечательностях, маршрутах, афише и интерактивных форматах. Депутаты также поддержали распределение полномочий по демонтажу самовольных объектов и приведению территорий в порядок.

Напомним, в Пермском классическом университете меняется руководство кафедры журналистики и медиакоммуникаций.