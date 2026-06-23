В Японии прошли экзамены на получение звания ниндзя

В японском городе Кока состоялись экзамены на присвоение звания ниндзя. Как сообщает SoraNews24, испытания включали письменные задания, метание сюрикенов и проверку навыков ношения одежды синоби.
Экзамен предусматривает три уровня: начальный, средний и продвинутый. В текущем году в тестировании участвовал 131 человек в возрасте от 9 до 76 лет. Часть кандидатов прибыла из-за рубежа, в частности из Сингапура и Гонконга. На начальный уровень претендовали 93 человека, на средний — 28, на продвинутый — 10.
Для всех уровней предусмотрен письменный экзамен. Участники начального уровня получали дополнительные баллы за ношение костюмов ниндзя, а также сдавали норматив по метанию сюрикенов.
Кандидаты на средний уровень проходили более сложный письменный тест, требующий углубленного знания истории и традиций ниндзя Кока. Претенденты на продвинутый уровень, помимо прочего, предоставляли дополнительный письменный отчет.
Среди участников начального уровня экзамен успешно сдали 90% кандидатов. На среднем уровне аттестацию прошли 70% претендентов, на продвинутом — 55%.
Экзамены в городе Кока проводились в 18-й раз. Успешно прошедшие испытания получают сертификат «ниндзя Кока-рю». Данная школа считается одной из наиболее известных школ ниндзя в Японии.