В Японии прошли экзамены на получение звания ниндзя

Экзамен предусматривает три уровня: начальный, средний и продвинутый. В текущем году в тестировании участвовал 131 человек в возрасте от 9 до 76 лет. Часть кандидатов прибыла из-за рубежа, в частности из Сингапура и Гонконга. На начальный уровень претендовали 93 человека, на средний — 28, на продвинутый — 10.