Трамп объявил о согласии Ирана на ядерные инспекции МАГАТЭ

По словам американского лидера, именно эти уступки со стороны иранских властей убедили его снять блокаду с иранских портов. Глава Белого дома подчеркнул, что все американские военные корабли продолжают нести дежурство на Ближнем Востоке и в случае необходимости возобновят блокаду иранских портов. Он добавил, что в настоящее время такое развитие событий кажется нереалистичным.