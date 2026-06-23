Трамп объявил о согласии Ирана на ядерные инспекции МАГАТЭ

«Иран полностью согласился на ядерные инспекции высочайшего уровня на долгий период времени (до бесконечности!)… Если бы они не согласились, дальнейших переговоров не было бы!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, именно эти уступки со стороны иранских властей убедили его снять блокаду с иранских портов. Глава Белого дома подчеркнул, что все американские военные корабли продолжают нести дежурство на Ближнем Востоке и в случае необходимости возобновят блокаду иранских портов. Он добавил, что в настоящее время такое развитие событий кажется нереалистичным.
Трамп также заверил, что Вашингтон держит под полным контролем процесс разблокировки иранских активов и снятия санкций. По его словам, все высвобожденные средства пойдут строго на закупку продовольствия и лекарств у американских поставщиков. Речь идет о товарах, в которых, как отметил Трамп, Иран испытывает острую нехватку: кукуруза, пшеница и соевые бобы.
Американский лидер считает, что Иран сейчас переживает гуманитарный кризис и остро нуждается в такой поддержке.