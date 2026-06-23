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В Калининграде большинство родителей выпускников не одобряют ЕГЭ — исследование

Поддерживают этот формат экзаменации только 23% опрошенных.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде 68% родителей одиннадцатиклассников не одобряют ЕГЭ. Об этом говорится в исследовании SuperJob, опубликованном во вторник, 23 июня.

Среди родителей выпускников за единый государственный экзамен выступают 23%. Некоторые считают, что сам формат не так страшен, как запугивание детей перед испытаниями. Среди всех взрослых калининградцев сторонников меньше — 17%, противников — 57%.

Люди с высшим образованием чаще выступают против ЕГЭ, чем выпускники колледжей и техникумов. Заметна разница и между поколениями: в группе до 35 лет положительно об экзамене отзываются 22% участников опроса, старше 45 лет — 12%.

Опрос проводили с 1 по 18 июня 2026 года.

В Калининградской области появилась первая выпускница с 200 баллами на ЕГЭ.

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