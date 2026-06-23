Четыре рейса отменены и два задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 23 июня, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Не будет осуществлять рейсы между Антальей и Нижним Новгородом в обе стороны авиакомпания AirAnka, аналогичная ситуация сложилась с рейсами Nordwind между Нижним Новгородом и Сочи.
Прилет самолета из Сочи авиакомпании «Россия» перенесен на 4 утра завтрашнего дня, также сдвинется на 05:30 время вылета из Нижнего Новгорода в Сочи.
Ранее сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и прием самолетов.