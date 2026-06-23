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Четыре рейса отменены и два задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 23 июня

Задержки касаются сообщения с Антальей и Сочи.

Источник: Время

Четыре рейса отменены и два задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 23 июня, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Не будет осуществлять рейсы между Антальей и Нижним Новгородом в обе стороны авиакомпания AirAnka, аналогичная ситуация сложилась с рейсами Nordwind между Нижним Новгородом и Сочи.

Прилет самолета из Сочи авиакомпании «Россия» перенесен на 4 утра завтрашнего дня, также сдвинется на 05:30 время вылета из Нижнего Новгорода в Сочи.

Ранее сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и прием самолетов.