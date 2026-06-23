«Меньше сирот, больше сохраненных семей»: в Горсовете Норильска подвели итоги работы по защите прав детей

С октября 2024 года Красноярский край участвует в пилотном проекте Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Главная цель инициативы — внедрить семьесберегающий подход. За 2025 год в Норильске выявили 41 ребёнка без попечения родителей (у 10 из них родители умерли). Из общего числа 33 юных норильчанина оперативно передали под опеку, двоих смогли вернуть в кровные семьи. Шестеро отправились в детский дом, сейчас там в общей сложности живут 37 воспитанников. Город также взял на контроль выпускников детских домов: за год прошло 5 заседаний координационных советов, где ребятам помогали с социальной адаптацией и юридическими вопросами перед началом самостоятельной жизни.