«Меньше сирот, больше сохраненных семей»: в Горсовете Норильска подвели итоги работы по защите прав детей

На 37 сессии Норильского городского Совета депутатов заслушали отчет о защите прав несовершеннолетних за 2025 год. Его представила депутат Татьяна Кочеткова — представитель краевого Уполномоченного по правам ребенка в Норильске. Эту правозащитную работу на территории города она ведет с 2022 года.
Сегодня детское население Норильска превышает 40,6 тыс. человек, из них 1 711 родились в прошлом году. При таких масштабах потребность в прямом вмешательстве омбудсмена оказывается точечной: за год Татьяна Кочеткова провела 24 личных приема, где проконсультировала 30 человек. Людей интересовали льготы, доступ к обучению детей с инвалидностью, прохождение медкомиссий и улучшение жилищных условий. Анализ статистики показал полное отсутствие жалоб на действия муниципальных органов — профильные службы решают проблемы семей в рабочем порядке.
Многолетние проблемы с очередями в детские сады полностью потеряли остроту. По словам Татьяны Кочетковой, норильчане перестали обращаться по поводу нехватки мест в дошкольных учреждениях, качества питания или задержек с выдачей жилья сиротам: «Управления образования и социальной политики Администрации Норильска полностью отладили все процессы. Они научились работать на опережение и находить удобные варианты для каждой семьи, не доводя ситуации до конфликтов», — подчеркнула она в своём докладе.
Детский омбудсмен регулярно выезжает на объекты инфраструктуры. Совместно с коллегами-депутатами Горсовета она инспектирует школы, детские сады и пришкольные лагеря, оценивая реализацию программы «Доступная среда». Сегодня в детских садах города открыта 101 компенсирующая группа для 928 малышей. По адаптированным программам обучаются 1 055 дошкольников и 1 525 школьников с ограниченными возможностями здоровья.
Практика выявления «кризисных» семей за отчётный период серьезно изменилась. После резонансного случая гибели ребёнка из неблагополучной семьи городская система профилактики утвердила новые жёсткие регламенты межведомственного взаимодействия. Каждую ситуацию рассматривают, как и прежде, индивидуально, но контроль в значительной мере усилен. Семье, которая вызывает опасения у специалистов, назначают куратора из профильных краевых центров («Норильский», «Виктория» или КЦСОН), взрослых лечат от зависимостей, помогают найти работу и вовлекают в совместный досуг с детьми.
С октября 2024 года Красноярский край участвует в пилотном проекте Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Главная цель инициативы — внедрить семьесберегающий подход. За 2025 год в Норильске выявили 41 ребёнка без попечения родителей (у 10 из них родители умерли). Из общего числа 33 юных норильчанина оперативно передали под опеку, двоих смогли вернуть в кровные семьи. Шестеро отправились в детский дом, сейчас там в общей сложности живут 37 воспитанников. Город также взял на контроль выпускников детских домов: за год прошло 5 заседаний координационных советов, где ребятам помогали с социальной адаптацией и юридическими вопросами перед началом самостоятельной жизни.
«Главный приоритет нашей совместной работы — возвращение детей в родной дом. В течение года профильные специалисты рассмотрели дела 33 “кризисных” семей. В отношении трёх из них уже приняты решения об оказании содействия в восстановлении родительских прав. За сухими цифрами стоят конкретные судьбы. У каждого ребёнка есть право расти со своими родителями. Наша система нацелена на всестороннюю поддержку взрослых, попавших в жизненный тупик. Мы стараемся использовать даже малейший шанс, чтобы сохранить кровную семью», — подытожила свой доклад Татьяна Кочеткова.
Приняв заслушанную информацию к сведению, депутаты Горсовета Норильска поблагодарили коллегу за обстоятельный доклад и ответственный подход к решению проблем юных норильчан и их родителей.