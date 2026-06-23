Беспрозванных — жителям Калининградской области: «Будем проводить учения. Если не понадобится — хорошо»

— Мы под защитой нашего президента, уже не раз об этом говорил. Но при этом не нужно расслабляться. Поэтому у нас в регионе под моим руководством создан оперативный региональный сегмент по безопасности, — комментирует губернатор. — Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится — хорошо! Но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.