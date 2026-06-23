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Из каких регионов и стран приезжают учиться в вузы Перми? Инфографика

Пермские вузы регулярно входят в российские и международные рейтинги по уровню образования.

Пермские вузы регулярно входят в российские и международные рейтинги по уровню образования.

Пермские высшие учебные заведения регулярно входят в российские и международные рейтинги по уровню образования. Поэтому в краевую столицу едут учиться молодые люди из соседних регионов и зарубежных стран. Подробнее о том, сколько бюджетных мест выделено в крупных пермских вузах и из каких регионов и стран приезжают учиться в Пермь*, — в инфографике сайта perm.aif.ru (разворачивается при клике).

*Статистику предоставили ПГНИУ, ПНИПУ, ПГГПУ, ПГИК, ПГМУ, ПГФА, ПГАТУ, НИУ ВШЭ в Перми, Пермский филиал ВГУВТ.