Из каких регионов и стран приезжают учиться в вузы Перми? Инфографика

Пермские высшие учебные заведения регулярно входят в российские и международные рейтинги по уровню образования. Поэтому в краевую столицу едут учиться молодые люди из соседних регионов и зарубежных стран. Подробнее о том, сколько бюджетных мест выделено в крупных пермских вузах и из каких регионов и стран приезжают учиться в Пермь*, — в инфографике сайта perm.aif.ru (разворачивается при клике).