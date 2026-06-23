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Путин поручил отпраздновать образование Чукотского автономного округа

Путин поручил отпраздновать 100-летие образования Чукотского автономного округа.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать в 2030 году 100-летие образования Чукотского автономного округа, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В связи с исполняющимся в 2030 году 100-летием образования Чукотского автономного округа постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2030 году 100-летия образования Чукотского автономного округа», — говорится в документе.

Региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия образования Чукотского автономного округа.