Путин поручил отпраздновать образование Чукотского автономного округа

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил отпраздновать в 2030 году 100-летие образования Чукотского автономного округа, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«В связи с исполняющимся в 2030 году 100-летием образования Чукотского автономного округа постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2030 году 100-летия образования Чукотского автономного округа», — говорится в документе.
Региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия образования Чукотского автономного округа.