Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вернул имущество пермского порта государству

Пермский краевой суд рассмотрел представление прокуратуры на заочный приговор бывшему председателю совета директоров АО «Порт Пермь» Чарльзу Батлеру. Первой инстанцией он был признан виновным в организации растраты имущества общества стоимостью более 1 млрд руб. Господин Батлер был приговорен к семи годам лишения свободы.

Источник: Коммерсантъ

Пермский краевой суд рассмотрел представление прокуратуры на заочный приговор бывшему председателю совета директоров АО «Порт Пермь» Чарльзу Батлеру. Первой инстанцией он был признан виновным в организации растраты имущества общества стоимостью более 1 млрд руб. Господин Батлер был приговорен к семи годам лишения свободы.

В апелляции был удовлетворен гражданский иск в рамках уголовного дела к ООО «Диджитал Порт» и зарегистрированной в Чехии компании «Далтамен СЕ». Их привлекли в качестве ответчиков при рассмотрении дела во второй инстанции. Согласно решению, в пользу АО «Порт Пермь», контрольный пакет акций которого принадлежит государству, должны быть переданы похищенные объекты недвижимости. Всего речь идет о 19 объектах недвижимости, принадлежащих гражданским ответчикам.