В Нижегородской области в ходе акции высадили свыше 460 тыс. деревьев

«В этом году около двух тысяч нижегородцев отдали дань памяти героям, высадив более 460 тысяч сеянцев хвойных деревьев. С каждым годом все больше людей объединяются вокруг инициативы не просто сажать деревья, а восстанавливать леса, которые веками кормили, защищали и вдохновляли наши поколения», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.