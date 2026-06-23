В Нижегородской области в ходе акции высадили свыше 460 тыс. деревьев

Свыше 460 тысяч сеянцев ели и сосны высадили в Нижегородской области в этом году в рамках седьмого сезона международной акции «Сад памяти», которая проводится по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В этом году около двух тысяч нижегородцев отдали дань памяти героям, высадив более 460 тысяч сеянцев хвойных деревьев. С каждым годом все больше людей объединяются вокруг инициативы не просто сажать деревья, а восстанавливать леса, которые веками кормили, защищали и вдохновляли наши поколения», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Всего на землях лесного фонда региона было выбрано 35 участков общей площадью более 116 га, на которых высажены сеянцы сосны и ели обыкновенной. В акции приняли участие школьники, члены общественных организаций, волонтеры и чиновники.
В целом за прошедшие сезоны «Сада памяти» в акции приняло участие более 7 тыс. нижегородцев, высажено свыше 3 млн молодых деревьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.