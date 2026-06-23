В России расширят программу кредитных каникул по ипотеке для семей с детьми

В России будет расширена программа кредитных каникул по ипотечным кредитам для семей с детьми. Соответствующий закон приняла Государственная дума.
Граждане, оформившие ипотеку на личные нужды, теперь могут запросить у банка кредитные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Раньше для получения отсрочки нужно было, чтобы доход семьи снизился более чем на 20%, а ипотечные выплаты превышали 40% от семейного бюджета. С принятием нового закона эти условия больше не обязательны.
Льготный период теперь может длиться до 18 месяцев, но не дольше, чем до достижения ребёнком возраста полутора лет. В первые 6 месяцев проценты по кредиту не начисляются, а с 7 по 18 месяц они продолжают начисляться, но их можно не платить. Накопленные проценты нужно будет погасить позже, равными частями, после выплаты текущих обязательств по ипотеке. Подать заявление на кредитные каникулы можно в течение полугода со дня рождения или усыновления ребёнка.
Закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года и распространяется на договоры, заключённые до этой даты.
Член Комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин в комментарии для «Российской газеты» уточнил, что новый законопроект упрощает получение ипотечных каникул при рождении второго или третьего ребенка. Теперь не нужно подтверждать снижение доходов — достаточно факта рождения ребёнка. Семьям предоставляется полтора года без ипотечных платежей: первые полгода — освобождение от процентов, следующие полгода — начисление процентов по прежней ставке, которые можно будет выплатить позже.
Член Комитета ГД по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон подтвердил, что закон расширяет круг получателей поддержки, включая тех, кто не мог подтвердить ухудшение финансового положения. Проценты за период с седьмого по восемнадцатый месяц каникул начисляются, но не требуют немедленной оплаты.