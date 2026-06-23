В России расширят программу кредитных каникул по ипотеке для семей с детьми

Льготный период теперь может длиться до 18 месяцев, но не дольше, чем до достижения ребёнком возраста полутора лет. В первые 6 месяцев проценты по кредиту не начисляются, а с 7 по 18 месяц они продолжают начисляться, но их можно не платить. Накопленные проценты нужно будет погасить позже, равными частями, после выплаты текущих обязательств по ипотеке. Подать заявление на кредитные каникулы можно в течение полугода со дня рождения или усыновления ребёнка.