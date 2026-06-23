Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хлеб в Крыму: как налажены поставки в магазины

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. Крымские предприятия осуществляют доставку товаров в торговые сети в прежнем режиме, при этом сотрудники Минпромторга РК оказывают им всю необходимую для этого помощь. Об этом РИА Новости Крым сообщили в ведомстве, комментируя информацию о перебоях с поставками хлеба в некоторых городах и районах Крыма.

Источник: РИА "Новости"

По сообщениям жителей полуострова, нехватку хлеба на торговых полках сегодня заметили в Кировском районе, на ЮБК, в частности, в Алуште, и других населенных пунктах. При этом отмечается, что хлеб есть в наличии, но не в таком количестве, как обычно. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила в соцсетях, что провела свой мониторинг торговых сетей и подтвердила: имеют место перебои с доставкой хлеба одним из предприятий, в то время как другое выполнило поставку в полном объеме.

В Министерстве промышленности и торговли РК рассказали РИА Новости Крым, что работа по заправке автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла, торговых сетей организована в ручном режиме. Прежде всего это касается компаний, которые поставляют продовольственные товары первой необходимости.

«Крымские предприятия (“Крымхлеб” и другие) осуществляют доставку товаров в прежнем режиме, сопровождаются вручную сотрудниками ведомства для бесперебойного обеспечения товарами торговых объектов», — сказали в министерстве.

Ранее в правительстве Севастополя сообщили, что запасов продуктов в городе хватает. Отмечалось, что ритейлеры успешно оптимизировали логистику, поставки идут штатно, а запасы базовых продуктов в среднем по городу составляют от одной недели до месяца.

До этого председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что никакого продовольственного кризиса на фоне дефицита топлива в Крыму не наблюдается. По его словам, могут быть ситуативные проблемы, но «нужно убирать ажиотаж, и все будет нормально».

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше