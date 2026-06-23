Хлеб в Крыму: как налажены поставки в магазины

По сообщениям жителей полуострова, нехватку хлеба на торговых полках сегодня заметили в Кировском районе, на ЮБК, в частности, в Алуште, и других населенных пунктах. При этом отмечается, что хлеб есть в наличии, но не в таком количестве, как обычно. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила в соцсетях, что провела свой мониторинг торговых сетей и подтвердила: имеют место перебои с доставкой хлеба одним из предприятий, в то время как другое выполнило поставку в полном объеме.
В Министерстве промышленности и торговли РК рассказали РИА Новости Крым, что работа по заправке автомобилей логистических и дистрибьюторских компаний, ритейла, торговых сетей организована в ручном режиме. Прежде всего это касается компаний, которые поставляют продовольственные товары первой необходимости.
«Крымские предприятия (“Крымхлеб” и другие) осуществляют доставку товаров в прежнем режиме, сопровождаются вручную сотрудниками ведомства для бесперебойного обеспечения товарами торговых объектов», — сказали в министерстве.
Ранее в правительстве Севастополя сообщили, что запасов продуктов в городе хватает. Отмечалось, что ритейлеры успешно оптимизировали логистику, поставки идут штатно, а запасы базовых продуктов в среднем по городу составляют от одной недели до месяца.
До этого председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что никакого продовольственного кризиса на фоне дефицита топлива в Крыму не наблюдается. По его словам, могут быть ситуативные проблемы, но «нужно убирать ажиотаж, и все будет нормально».