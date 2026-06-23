Хлеб в Крыму: как налажены поставки в магазины

По сообщениям жителей полуострова, нехватку хлеба на торговых полках сегодня заметили в Кировском районе, на ЮБК, в частности, в Алуште, и других населенных пунктах. При этом отмечается, что хлеб есть в наличии, но не в таком количестве, как обычно. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила в соцсетях, что провела свой мониторинг торговых сетей и подтвердила: имеют место перебои с доставкой хлеба одним из предприятий, в то время как другое выполнило поставку в полном объеме.