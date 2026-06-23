В Балтийское море выпустили семерых тюленей, которые прошли реабилитацию на Куршской косе

«Каждый из выпущенных тюленят был полностью готов вернуться в природу. Благодаря минимизации контакта животных с человеком и короткому сроку реабилитации наши тюлени не были привязаны к людям, что позволит им легко адаптироваться к естественной среде обитания», — говорится в сообщении.