В Перми временно закрыли отделение ЗАГС Свердловского района

Управление ЗАГС администрации Перми сообщило о временной приостановке работы отделения в Свердловском районе города. Прием посетителей возобновится через да месяца.
Свердловское отделение ЗАГС на Комсомольском пр., 69 закрыто на ремонт с 22 июня по 1 сентября. Начиная с 24 июня прием организуют по адресу: ул. Ленина, 15. Телефоны для справок: 241−11−90, 241−37−77, 241- 03−26, 210−12−28.
На прошлой неделе стало известно о закрытии также на два месяца филиала краевого МФЦ в Индустриальном районе Перми. В центре «Мои Документы» пройдет ремонт.