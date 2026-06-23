В Перми временно закрыли отделение ЗАГС Свердловского района

Свердловское отделение ЗАГС на Комсомольском пр., 69 закрыто на ремонт с 22 июня по 1 сентября. Начиная с 24 июня прием организуют по адресу: ул. Ленина, 15. Телефоны для справок: 241−11−90, 241−37−77, 241- 03−26, 210−12−28.