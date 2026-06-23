Путин поручил проводить соревнования «Кубок защитников Отечества»

«В целях поддержки, социальной адаптации и физической реабилитации ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, в том числе вовлечения их в занятия адаптивным спортом, постановляю: учредить и проводить ежегодно, начиная с 2027 года, комплексные многоэтапные спортивные соревнования “Кубок защитников Отечества” среди ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом», — говорится в документе.