Путин поручил проводить соревнования «Кубок защитников Отечества»

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в целях поддержки и социальной адаптации ветеранов боевых действий проводить с 2027 года соревнования «Кубок защитников Отечества», соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«В целях поддержки, социальной адаптации и физической реабилитации ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, в том числе вовлечения их в занятия адаптивным спортом, постановляю: учредить и проводить ежегодно, начиная с 2027 года, комплексные многоэтапные спортивные соревнования “Кубок защитников Отечества” среди ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом», — говорится в документе.