Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил проводить соревнования «Кубок защитников Отечества»

Путин поручил проводить соревнования «Кубок защитников Отечества» с 2027 года.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в целях поддержки и социальной адаптации ветеранов боевых действий проводить с 2027 года соревнования «Кубок защитников Отечества», соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях поддержки, социальной адаптации и физической реабилитации ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, в том числе вовлечения их в занятия адаптивным спортом, постановляю: учредить и проводить ежегодно, начиная с 2027 года, комплексные многоэтапные спортивные соревнования “Кубок защитников Отечества” среди ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом», — говорится в документе.