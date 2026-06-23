В Красноярске продлили запрет на движение грузовиков по мосту «777»

В Красноярске до 31 октября 2026 года продлили запрет на движение грузовиков по Коркинскому мосту («777»). В администрации города объяснили, что это связано с обеспечением безопасности во время работ на объекте.
Напомним, что переправу через Енисей будут ремонтировать по ночам.
«Самую сложную часть — замену деформационных швов — бригады будут делать с 21:00 до 6:00 по полосам», — писал в социальных сетях Сергей Верещагин, глава города.
Проезд по оставшейся части дороги ночью станет реверсивным. Утром работы будут останавливать.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.