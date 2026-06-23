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В Красноярске продлили запрет на движение грузовиков по мосту «777»

До 31 октября продлевается запрет на движение большегрузов по Коркинскому мосту (мост «777»).

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске до 31 октября 2026 года продлили запрет на движение грузовиков по Коркинскому мосту («777»). В администрации города объяснили, что это связано с обеспечением безопасности во время работ на объекте.

Напомним, что переправу через Енисей будут ремонтировать по ночам.

«Самую сложную часть — замену деформационных швов — бригады будут делать с 21:00 до 6:00 по полосам», — писал в социальных сетях Сергей Верещагин, глава города.

Проезд по оставшейся части дороги ночью станет реверсивным. Утром работы будут останавливать.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.