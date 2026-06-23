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На «Красноярских Столбах» туристы стали чаще теряться и получать травмы

В нацпарке «Красноярские Столбы» участились случаи травматизма и потери ориентиров на местности.

В нацпарке «Красноярские Столбы» участились случаи травмирования и потери ориентиров на местности. Об этом сообщили в агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края.

Основными причинами происшествий называют падения с вершин и уступов, несоблюдение правил безопасности и выход за пределы обозначенных маршрутов. В нацпарке работают два выдвижных спасательных поста. Они находятся на Центральном и Восточном входах. Каждый день там дежурят специалисты краевого учреждения «Спасатель».

«За последнюю неделю спасатели шесть раз выезжали на происшествия в национальном парке. В основном, это травматизм любителей активного отдыха и один раз пришлось искать двух потерявшихся мальчиков. Просим посетителей реально оценивать свои силы, не рисковать без подготовки, а также не оставлять без внимания детей при прогулке на “Красноярских Столбах”, — подчеркнул начальник Красноярского поисково-спасательного отряда Дмитрий Тырцев.

Посетителям рекомендуют не сходить с обозначенных троп и маршрутов, не совершать восхождения без подготовки и специального снаряжения, а также брать с собой заряженный телефон.

При чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112 или обращаться на посты спасателей.