На «Красноярских Столбах» туристы стали чаще теряться и получать травмы

«За последнюю неделю спасатели шесть раз выезжали на происшествия в национальном парке. В основном, это травматизм любителей активного отдыха и один раз пришлось искать двух потерявшихся мальчиков. Просим посетителей реально оценивать свои силы, не рисковать без подготовки, а также не оставлять без внимания детей при прогулке на “Красноярских Столбах”, — подчеркнул начальник Красноярского поисково-спасательного отряда Дмитрий Тырцев.