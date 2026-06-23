В Мордовии пройдет федеральный этап ярмарки трудоустройства

В мероприятии примут участие такие предприятия, как «ВКМ-Сталь», «Рузаевский завод химического машиностроения», «Группа компаний “Норов”» и другие. Работодателями будут представлены вакансии электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи, волочильщика проволоки, электрогазосварщика, огнеупорщика, машиниста крана и другие. Для граждан, желающих переехать в Республику Мордовию, на ярмарке предложат более 500 вакансий с предоставлением жилья.