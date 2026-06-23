В Мордовии пройдет федеральный этап ярмарки трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стартует в Мордовии 26 июня в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры». В этот день в республике будет работать 5 основных площадок, сообщили в центре занятости населения республики.
Этап ярмарки трудоустройства состоится на «Огарев Арене» в Саранске и в кадровом центре по Большеберезниковскому району. Кроме того, запланированы «Яндекс Телемост» с участием кадровых центров по Рузаевскому и Ковылкинскому району, профтуры на «Сыродельный комбинат “Ичалковский”» и на предприятие «Ромодановосахар».
В мероприятии примут участие такие предприятия, как «ВКМ-Сталь», «Рузаевский завод химического машиностроения», «Группа компаний “Норов”» и другие. Работодателями будут представлены вакансии электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи, волочильщика проволоки, электрогазосварщика, огнеупорщика, машиниста крана и другие. Для граждан, желающих переехать в Республику Мордовию, на ярмарке предложат более 500 вакансий с предоставлением жилья.
Ожидается, что мероприятие посетят около 2 тыс. незанятых граждан, в том числе свыше 700 студентов профессиональных образовательных организаций.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.