Популярный фестиваль уличного искусства вернется в Нижний Новгород

Художественное событие пройдёт как спецпроект под названием «MESTO X LEVEL» и стартует 27 июня. Более 30 творцов из разных уголков страны возьмутся за преображение городского пространства. Среди участников — не только нижегородские художники, но и гости из Москвы, Санкт‑Петербурга, Томска, Калининграда, Махачкалы и ряда других городов. В результате на улицах появятся как индивидуальные авторские работы, так и масштабные коллективные граффити.