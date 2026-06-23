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Популярный фестиваль уличного искусства вернется в Нижний Новгород

Зрители получат возможность не просто ознакомиться с новыми арт‑объектами, но и поучаствовать в тематических экскурсиях‑экспедициях, а также побывать в мастерских действующих художников, чтобы заглянуть за кулисы творческого процесса.

Этим летом Нижний Новгород вновь станет площадкой для фестиваля уличного искусства «Место» (0+). После перерыва мероприятие вернётся в город в 2024 году: в последний раз масштабный арт‑проект реализовывали в 2023 году. Такую информацию обнародовали организаторы события.

Художественное событие пройдёт как спецпроект под названием «MESTO X LEVEL» и стартует 27 июня. Более 30 творцов из разных уголков страны возьмутся за преображение городского пространства. Среди участников — не только нижегородские художники, но и гости из Москвы, Санкт‑Петербурга, Томска, Калининграда, Махачкалы и ряда других городов. В результате на улицах появятся как индивидуальные авторские работы, так и масштабные коллективные граффити.

Публичная программа фестиваля охватит два временных отрезка: первые мероприятия запланированы на 27−28 июня, следующие — на 3−5 июля. Зрители получат возможность не просто ознакомиться с новыми арт‑объектами, но и поучаствовать в тематических экскурсиях‑экспедициях, а также побывать в мастерских действующих художников, чтобы заглянуть за кулисы творческого процесса.

Ранее сообщалось, что Элджей и Группа «Тату» выступят в Нижнем Новгороде 11 июля.

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