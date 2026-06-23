Орган, литавры и рок-хиты: что послушать в Калининградской филармонии на этой неделе

«В центре внимания — уникальное сочетание тембров. В Концерте для органа, струнных и литавр Ф. Пуленка солирует Мария Гаврилюк (орган), а партию литавр исполняет Александр Добролюбов. Это произведение поражает своей театральностью и контрастами: от интимной лирики до мощного драматизма, где орган вступает в диалог с оркестром и солирующими ударными, создавая атмосферу почти мистического действа», — рассказывают устроители.