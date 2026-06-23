Орган, литавры и рок-хиты: что послушать в Калининградской филармонии на этой неделе

На этой неделе Калининградская филармония приглашает на четыре уникальные программы. Орган примерит на себя роль рок-инструмента, классические шедевры зазвучат в современных аранжировках, Мария Гаврилюк соберёт собственный хит-парад, а камерный оркестр объединит в одной программе музыкальные характеры разных столетий. Рассказываем подробнее, какие концерты ждут слушателей.
1. "Классика в современной обработке. Мировой кроссовер 12+
25 июня, четрверг, 19:00.
В программе — произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Камиля Сен-Санса, Франца Шуберта и других композиторов в современных аранжировках. Благодаря мастерству Ричарда Клайдермана, Максима Мрвицы и Поля Мориа знакомая классика обрела новые ритмы и звучание.
Особый шарм концерту придаст необычное инструментальное сочетание — органа, скрипки, рояля, флейты, вибрафона и ударных. На сцене — лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль), Ирина Урушадзе (флейта), Александр Добролюбов (ударные) и Руслан Хачатуров (вибрафон). Ведущий — Михаил Кузнецов.
2. «Бах и рок: орган в новом звучании» 6+
26 июня, пятница, 19:00.
Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова представит программу, в которой орган выйдет за привычные рамки академической сцены. Вечер объединит сочинения разных эпох и рок-хиты, переложенные для одного из самых масштабных музыкальных инструментов.
Публика услышит как известные органные произведения, так и композиции, которые редко ассоциируются с «голосом соборов». Новые аранжировки раскроют орган с неожиданной стороны — мощной, эмоциональной и способной передать драйв и энергию рок-музыки.
Ведущая — М. Иргашева.
3. «Органный хит-парад» 6+
27 июня, суббота, 18:00.
Лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк представит авторскую программу, объединившую музыку гениальных сочинителей — от Иоганна Себастьяна Баха и Сезара Франка до Микаэла Таривердиева и Ханса Циммера.
«Только орган способен звучать, словно симфонический оркестр в транскрипциях листовских поэм, сливаться в звучный хор в обработках хоровой музыки, и даже виртуозная фортепианная фактура звучит на этом инструменте удивительно хорошо», — рассказывают устроители.
Ведущая — Н. Анисимова.
4. «Камерный оркестр приглашает. Моцарт и Пуленк» 6+
28 июня, воскресенье, 18:00.
Камерный оркестр Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова под управлением лауреата международных конкурсов Елены Толкачёвой исполнит музыку, отражающую изысканность XVIII века и экспрессию XX столетия.
«В центре внимания — уникальное сочетание тембров. В Концерте для органа, струнных и литавр Ф. Пуленка солирует Мария Гаврилюк (орган), а партию литавр исполняет Александр Добролюбов. Это произведение поражает своей театральностью и контрастами: от интимной лирики до мощного драматизма, где орган вступает в диалог с оркестром и солирующими ударными, создавая атмосферу почти мистического действа», — рассказывают устроители.
Во второй части вечера музыканты обратятся к Симфонии № 29 ля мажор Вольфганга Амадея Моцарта — лёгкой, изящной и наполненной юношеской энергией.
Ведущая — Н. Анисимова.
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