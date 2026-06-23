Трех калининградцев признали виновными в вымогательстве и похищении человека

Фигурантам от 22 до 35 лет. В октябре 2023-го они, находясь рядом с АЗС в Калининграде, напали на незнакомца, отобрали у него паспорт и требовали передать им 20 тыс. рублей. При этом злоумышленники ложно обвинили бедолагу в распространении наркотических веществ.