В Ярославле завершают строительство медицинского комплекса на улице Гоголя

Современную модульную поликлинику откроют на улице Гоголя в Ярославле в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ход строительства объекта проинспектировал губернатор региона Михаил Евраев с мэром областного центра Артемом Молчановым, сообщили в департаменте ЖКХЭиРТ.
«Сегодня строительная готовность поликлиники на улице Гоголя составляет 86%. Основные работы выполнены, — отметил Михаил Евраев. — На данный момент на строительной площадке ежедневно работают 60 человек, бригады также выходят в ночные смены, многие мероприятия ведутся параллельно. Летом планируем полностью завершить все строительные и отделочные работы. После этого около двух недель потребуется на пусконаладку инженерных систем и установку медицинского оборудования, которое уже закуплено».
К настоящему времени полностью смонтирован каркас двухэтажного здания общей площадью почти 2,7 тыс. кв. м. Подрядчик закрыл наружный контур, завершил кровельные работы и установил оконные и дверные блоки. Объект подключен ко всем городским сетям, там функционируют собственная трансформаторная подстанция и автономная газовая котельная.
«Сегодня здание уже возведено, подведены все инженерные сети, идут внутренние работы. Поликлиника сможет принимать до 300 пациентов в смену. Продолжим держать объект на постоянном контроле — и по качеству, и по срокам, ведь люди ждут», — сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.
Параллельно идет благоустройство прилегающей территории. Предусмотрены пешеходные дорожки, парковка на 25 мест, клумбы и современное наружное освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.