В Ярославле завершают строительство медицинского комплекса на улице Гоголя

«Сегодня строительная готовность поликлиники на улице Гоголя составляет 86%. Основные работы выполнены, — отметил Михаил Евраев. — На данный момент на строительной площадке ежедневно работают 60 человек, бригады также выходят в ночные смены, многие мероприятия ведутся параллельно. Летом планируем полностью завершить все строительные и отделочные работы. После этого около двух недель потребуется на пусконаладку инженерных систем и установку медицинского оборудования, которое уже закуплено».