Мишустин: управление наукой требует кооперации бизнеса и научных организаций

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Новая модель управления наукой должна быть основана на кооперации государства, бизнеса и научных организаций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о совершенствовании системы управления научно-технологическим развитием.
«Очевидно, что новая модель управления наукой требует объединения потенциалов и более тесной кооперации государства, бизнеса, научных организаций. Применения единых подходов к планированию и управлению расходами на выполнение работ. Донастройки инструментов для привлечения инвестиций и, если необходимо, выработки дополнительных», — подчеркнул глава кабмина.
Особенно, по его словам, это касается приоритетных направлений научно-технического развития и наукоемких решений при реализации проектов технологического лидерства.
Также новая модель управления требует внедрения технологий искусственного интеллекта, созданием которых сегодня активно занимаются в РФ, и формирования эффективной системы экспертизы разработок, сквозной прослеживаемости результатов. Здесь, по словам Мишустина, ключевая роль у Российской академии наук.
Премьер уточнил, что президент держит эти вопросы на контроле, и напомнил слова российского лидера о том, что в ближайшие годы они должны применяться во всех отраслях, в большинстве управленческих и производственных процессов, а также — для повышения качества исследований и новаций.
«И это только часть задач, которые надо решить, чтобы своевременно реагировать на возникающие вызовы и, конечно, достичь независимости в критически значимых секторах», — резюмировал Мишустин.