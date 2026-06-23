В центре Воронежа днем 23 июня включили сирены

В пресс-службе правительства региона оперативно прокомментировали инцидент. Представители властей пояснили, что технический пуск систем тревоги был инициирован на одном из городских предприятий. При этом в ведомстве подчеркнули, что плановых уведомлений для населения о проведении проверки не рассылалось.