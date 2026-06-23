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В центре Воронежа днем 23 июня включили сирены

Системы оповещения сработали на промышленной площадке без предварительного предупреждения горожан.

Во вторник, 23 июня, жители центрального района Воронежа стали свидетелями внезапного включения сирен. Как сообщили редакции очевидцы, звуки оповещения раздавались в дневное время, вызвав вопросы у местных жителей.

В пресс-службе правительства региона оперативно прокомментировали инцидент. Представители властей пояснили, что технический пуск систем тревоги был инициирован на одном из городских предприятий. При этом в ведомстве подчеркнули, что плановых уведомлений для населения о проведении проверки не рассылалось.

В официальном сообщении принесли извинения воронежцам за возникшие неудобства. Напомним, воронежцев попросили не волноваться из-за громких звуков. На полигоне уничтожали фрагменты сбитого днем боеприпаса.

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