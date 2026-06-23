Все в сад! Куда пойти в День молодёжи-2026 в Нижнем Новгороде?

27 июня — День молодёжи в России. В Нижнем Новгороде в 2026 году главной площадкой праздника молодых и дерзких станет Александровский сад на высоком волжском берегу. Куда ещё можно пойти в этот день и кто из знаменитостей приедет в город на праздник — в материале nn.aif.ru.
Какие мероприятия пройдут на основной площадке в День молодёжи в Нижнем Новгороде в 2026 году?
В Александровском саду, расположенном между кремлём и Чкаловской лестницей, 27 июня будут работать сразу четыре площадки с тематическими направлениями «Единство», «Гордость», «Мечта» и «Молодость». Об этом сообщают организаторы праздника.
На площадке «Единство» с 12:00 можно будет сыграть в спортивные настольные игры, поучаствовать в интерактивной викторине о Нижнем Новгороде и конкурсе стикеров, стать участником мастер-класса по ручной лепке из глины и посмотреть кино.
Площадка «Гордость» с полудня ждёт желающих на мастер-классы по росписи брелоков-матрёшек, по кастомизации собственных дизайнерских обвесов и созданию стикерпаков на самоклеящейся бумаге. Здесь же можно будет научиться собирать палатку и вязать узлы, а также продемонстрировать свою силу и ловкость в соревнованиях.
На площадке «Мечта» с 12:00 до 19:00 развернётся игротека: можно будет сразиться в «Доббль», «Лото», «Мафию» и «Грантовый кроссворд». В игровой зоне площадки пройдут командные соревнования по мотивам достижений великих инженеров прошлого Владимира Шухова и Александра Попова.
Кроме того, на площадке будет работать «Инженерное бюро», где можно будет сгенерировать ИИ-изображения для создания коллажа открытий. Вместе с «Мечтой» гости молодёжного праздника смогут также разукрасить символ Дня молодёжи-2026 — им стал «Конь-огонь».
Вход на все мероприятия тематических площадок по регистрации через платформу «Молодежь России» или MAX.
Кто выступит в День молодёжи в Нижнем Новгороде в 2026 году?
Основная музыкальная площадка праздника под названием «Молодость» разместится на сцене «Ракушки» всё в том же в Александровском саду.
В 12:00 здесь стартует сет от австралийского диджея с мировым именем CYRIL. Музыкант известен умением превращать ностальгические треки в танцевальные хиты.
С 12:35 гостей площадки ждёт выступление героев СВО, научно-популярный спектакль от Центра театрального мастерства, а также часовой концерт проекта MADE orchestra — проект объединяет классический струнный квинтет и женский вокал Татьяны Щёлоковой.
Ближе к вечеру на сцену ракушки выйдет мултиформатный артист СКАТЛЛ, потом состоятся научно-популярное шоу с диджеем и стендап от известных российских комиков Алексея Егорова и Павла Дедищева.
В 21:00 на главной площадке Дня молодёжи в Нижнем Новгороде выступит музыкальный хедлайнер праздника. Пока его имя организаторы держат в секрете.
Какие события запланированы в парках Нижнего Новгорода в День молодёжи в 2026 году?
Парк «Швейцария» примет ни больше ни меньше Всероссийский турнир по шахматам «Кубок Сергея Карякина» (0+). На турнир приедет сам чемпион мира, гроссмейстер Сергей Карякин.
Сбор участников шахматных баталий — в 10:00 на центральной площади парка «Швейцария». Турнир пройдёт по шести категорий для игроков разных возрастов. Предусмотрены в том числе детские соревнования, открытый турнир для всех желающих и специальный турнир для ветеранов СВО.
Победители и призёры состязаний получат путёвки в суперфинал кубка и возможность сыграть с Сергеем Карякиным на сеансе одновременной игры. Лучшие юные шахматисты представят Нижний Новгород на международном турнире «Шахматные звезды 2026» (0+) в Москве.
Какая погода будет в Нижнем Новгороде в День молодёжи в 2026 году?
27 июня в Нижнем Новгороде ожидается достаточно прохладная для конца июня погода, поэтому даже молодым и горячим стоит утеплиться. Синоптики прогнозируют днём всего +18… +20 градусов.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», будет облачно с прояснениями, осадков не обещают, ветер северо-западный, 2−5 м/с.
Запретят ли продажу алкоголя в День молодёжи в Нижнем Новгороде в 2026 году?
Торговлю спиртосодержащей продукцией ограничат только в границах проведения массовых мероприятий, согласованных властями. Об этом сообщает городская администрация.
Таким образом, запрет коснётся исключительно площадок, где запланировали официальное празднование Дня молодежи. В обычных магазинах города спиртное будет продаваться в обычном режиме до 22:00.
Напомним, нижегородские учёные рассказали, как сохранить молодость мозга надолго.