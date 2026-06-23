Все в сад! Куда пойти в День молодёжи-2026 в Нижнем Новгороде?

27 июня — День молодёжи в России. В Нижнем Новгороде в 2026 году главной площадкой праздника молодых и дерзких станет Александровский сад на высоком волжском берегу. Куда ещё можно пойти в этот день и кто из знаменитостей приедет в город на праздник — в материале nn.aif.ru.