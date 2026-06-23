Почти 130 участников собрал международный турслет в Смоленской области

Международный туристический слет «Наш вектор» прошел в середине июня на территории национального парка «Смоленское поозерье» в Демидовском муниципальном округе Смоленской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Мероприятие объединило почти 130 участников из разных регионов и стран, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Так, к турслету присоединились участники из Смоленской, Белгородской, Ленинградской, Псковской, Калининградской областей, Донецкой Народной Республики, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии. Дети учились ориентироваться на местности, работать с радиосредствами, осваивали навыки скалолазания, гребли на байдарках, оказания первой помощи и многое другое. Также ребята познакомились с особенностями полевого быта и приготовления пищи на костре. Итогом слета стал двухдневный пеший поход с ночевкой, в котором участники применили все полученные навыки на практике.
Отметим, международный турслет «Наш вектор» направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также укрепление дружеских связей между регионами и странами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.