Гражданина Египта выдворили из Нижегородской области за нарушение правил

Суд назначил нарушителю штраф в размере двух тысяч рублей и постановил выдворить его из страны. До вступления судебного решения в законную силу гражданин Египта находился в Центре временного содержания иностранных граждан. После завершения всех необходимых процедур судебные приставы сопроводили его до государственной границы, откуда он покинул Россию.