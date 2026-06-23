Создан превращающий солнечный свет в ультрафиолет материал

Как отмечают ученые, добавление этих структур повысило КПД материала примерно на два порядка по сравнению с уже существующими аналогами, что позволяет использовать его для выработки ультрафиолета даже при очень слабой интенсивности облучения, составляющей порядка 10−12 ватт на 1 кв. м, что сравнимо с яркостью Солнца на орбите Сатурна. Это позволит использовать подобные материалы для создания экономичных систем обеззараживания воды и воздуха, а также для расщепления воды, подытожили химики.