В Нижнем Новгороде продолжается реализация проекта «Вам решать!»

Завершены работы по 17 объектам Нижнего Новгорода в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» (12+), сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем макс-канале.
«Эта программа давно стала по-настоящему народной. Каждый объект, который мы делаем, выбрали сами нижегородцы — именно они решали, что нужно привести в порядок в первую очередь. И такой подход дает результат: люди видят перемены там, где они действительно важны», — отметил глава города.
В рамках проекта «Вам решать!» полностью готовы 17 объектов на территории Нижнего Новгорода: отремонтированные дороги, спортивные площадки, футбольное поле с беговой дорожкой, мини-стадион с хоккейной коробкой, детские городки и обновленный тротуар рядом с территорией школы. Часть проектов, по словам Шалабаева, в высокой степени готовности, некоторые выполнены на 90%.
«Каждый объект для нас важен, за каждым стоят просьбы и ожидания жителей. Темп держим хороший, работаем дальше. Всего в этом году по программе “Вам решать!” реализуем 78 инициатив», — резюмировал мэр.
Ранее сообщалось, что ремонт дорожного покрытия завершен на шести улицах Автозаводского района.