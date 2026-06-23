В Нижнем Новгороде продолжается реализация проекта «Вам решать!»

«Эта программа давно стала по-настоящему народной. Каждый объект, который мы делаем, выбрали сами нижегородцы — именно они решали, что нужно привести в порядок в первую очередь. И такой подход дает результат: люди видят перемены там, где они действительно важны», — отметил глава города.