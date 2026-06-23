В Прикамье удостоверения «Ветеран труда» начали выдавать в МФЦ

Право на получение удостоверения имеют граждане с общим трудовым стажем не менее 15 лет в соответствующей сфере и общим стажем от 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины). Также необходимо наличие государственной награды: ордена, медали, почётного звания СССР или РФ, грамоты или благодарности Президента, либо ведомственного знака отличия. Ветераны труда Прикамья имеют право на льготный проезд, выплаты на оздоровление (при доходах не выше двух прожиточных минимумов для пенсионеров) и компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг.