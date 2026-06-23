Россияне стали чаще выбирать короткие поездки в другие города на выходные

Особенно заметен рост спроса в популярных туристических центрах. Так, число летних бронирований в Нижнем Новгороде и Краснодаре выросло на 37%, в Москве — на 17%, а в Казани — на 14%. Хорошие показатели демонстрируют и города Золотого кольца: в Сергиевом Посаде спрос поднялся на 37%, в Суздале и Переславле-Залесском — на 26%, в Ярославле — на 19%, а во Владимире — на 15%. Среди других лидеров — Рязань (рост на 31%), Тула (на 24%), Псков (на 18%), а также Тверь, Кострома и Великий Новгород, где показатель увеличился примерно на 10%.