В подмосковной Балашихе для благоустройства выбрали бульвар Нестерова

Бульвар Нестерова в Балашихе победил во Всероссийском голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
За право попасть в программу обновления города в этом году боролись различные локации, однако именно эта территория получила наибольшую поддержку местных жителей. Активное участие в голосовании приняли более 46 тыс. человек, что подтверждает высокий интерес к развитию городской инфраструктуры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.