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Еще более 90 жителей Ростовской области стали почетными донорами

Вручили знаки и удостоверения: доноров на Дону отметили почетным званием.

Источник: Комсомольская правда

Еще 91 жителя Дона удостоили звания «Почетный донор Ростовской области». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь, сообщили в пресс-службе главы региона.

— За сухими цифрами статистики — спасенные матери, дети, бойцы, ветераны. Быть донором, значит каждый день выбирать жизнь другого человека. Благодарен землякам, которые сделали этот выбор, — сказал Юрий Слюсарь.

Напомним, награжденные получают нагрудный знак и удостоверение. Также им выплачивается единовременное пособие в размере прожиточного минимума. Чтобы сохранить право на ежегодную выплату, донор должен продолжать безвозмездно сдавать кровь. В течение года нужно не менее трех раз сдавать кровь или не менее семи раз ее компоненты.

Областная награда была учреждена в дополнение к федеральным званиям «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России». Присваивать региональное звание начали с 2025 года. В прошлом году заванием отметили более 1000 человек, в 2026 году — более 200 человек.

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