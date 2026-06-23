Еще более 90 жителей Ростовской области стали почетными донорами

Напомним, награжденные получают нагрудный знак и удостоверение. Также им выплачивается единовременное пособие в размере прожиточного минимума. Чтобы сохранить право на ежегодную выплату, донор должен продолжать безвозмездно сдавать кровь. В течение года нужно не менее трех раз сдавать кровь или не менее семи раз ее компоненты.