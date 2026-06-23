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МВД предупредило о рассылке мошенниками фейковых судебных повесток

МВД: мошенники рассылают фейковые судебные повестки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредило, что мошенники рассылают фейковые судебные повестки — якобы от его подразделений.

«Фиксируются случаи рассылки фейковых судебных повесток от имени подразделений УБК МВД России. Это одна из разновидностей мошеннических атак с “обратным звонком”, — говорится в сообщении.

Согласно материалам, опубликованным в канале управления на платформе «Макс», мошенники отправляют пользователю на почту письмо, в котором представляются «полицейским следователем-офицером», сообщают о «предполагаемой судебной повестке» против IP-протокола пользователя и предупреждают, если получатель не ответит на «уведомление» в течение 24 часов, то в отношении него будут предприняты «серьезные юридические меры».