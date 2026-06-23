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100 тысяч рублей могут выплачивать родителям стобалльников ЕГЭ

Такую инициативу рассматривают депутаты Госдумы.

Родителям выпускников в Волгограде, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов, могут предложить выплату 100 тысяч рублей.

С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Предложение направлено заместителю председателя правительства. В обращении депутат предложил ввести единовременную выплату за каждый экзамен, сданный на максимальный результат. По его мнению, успех российского школьника связан не только с его подготовкой, но и с поддержкой семьи во время обучения и подготовки к экзаменам.

Борис Чернышов отметил, что родители помогают детям создавать условия для занятий и часто несут расходы на дополнительное образование, репетиторов, курсы и учебные материалы.

«Прошу рассмотреть возможность введения единовременной выплаты в размере 100 тыс. рублей родителям выпускников, получивших максимальный результат на Едином государственном экзамене», — передает ТАСС.

Пока это только предложение, решение о введении выплаты не принято. Если инициативу поддержат, родители выпускников со стобалльными результатами смогут получить дополнительную поддержку за достижения детей.

Ранее сообщалось о закрытии школы в Волгоградской области.