100 тысяч рублей могут выплачивать родителям стобалльников ЕГЭ

С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Предложение направлено заместителю председателя правительства. В обращении депутат предложил ввести единовременную выплату за каждый экзамен, сданный на максимальный результат. По его мнению, успех российского школьника связан не только с его подготовкой, но и с поддержкой семьи во время обучения и подготовки к экзаменам.