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В Нижнем Новгороде открыли центр медицины здорового долголетия

Его оборудовали на базе городской поликлиники № 7.

Источник: Национальные проекты России

Центр медицины здорового долголетия открыли на базе городской поликлиники № 7 Нижнего Новгорода в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Специальное подразделение позволит выявлять пациентов с рисками развития хронических неинфекционных заболеваний, а также проводить им углубленные обследования и разрабатывать индивидуальные программы коррекции образа жизни.

«Визит в наш центр медицины здорового долголетия начинается с углубленного анкетирования, которое проводится на профессиональном уровне. На этом важнейшем этапе можно оценить биологический возраст человека, качество его жизни, качество сна, уровень тревоги и депрессии, уровень воспринимаемого стресса. Анкетирование также покажет, есть ли у пациента когнитивные нарушения, насколько осознанно он принимает питание, каково его общее самочувствие, активность и настроение», — рассказала главный врач поликлиники № 7 Елена Овчинникова.

Следующий шаг для пациента — прохождение обследований. В центре проводят оценку мышечной силы, гибкости суставов, жесткости и возраста сосудов, выполняют анализ состава тела. После этого проводится профилактическая консультация со специалистом.

Каждому пациенту центра медицины здорового долголетия формируют персональный «Паспорт здоровья», а при необходимости устанавливают дальнейшее диспансерное наблюдение с определенной периодичностью. Обследования в центре прошли уже около 200 человек в возрасте от 18 до 79 лет.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.