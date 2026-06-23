В Нижнем Новгороде открыли центр медицины здорового долголетия

«Визит в наш центр медицины здорового долголетия начинается с углубленного анкетирования, которое проводится на профессиональном уровне. На этом важнейшем этапе можно оценить биологический возраст человека, качество его жизни, качество сна, уровень тревоги и депрессии, уровень воспринимаемого стресса. Анкетирование также покажет, есть ли у пациента когнитивные нарушения, насколько осознанно он принимает питание, каково его общее самочувствие, активность и настроение», — рассказала главный врач поликлиники № 7 Елена Овчинникова.