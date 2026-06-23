Заслуженный юрист России высказалась о сфабрикованном обращении работников «Эльтона» к Бастрыкину

— Сейчас мы находимся на стадии оформления лицензий на деятельность здравницы, но параллельно уже проводим беседы с действующими сотрудниками, — отмечает администратор дирекции ООО «Эльтон +» Ирина Егорова. — Мы уведомляем их о том, что все места за ними будут сохранены. На сегодняшний день уже разработана кадровая структура, где учтен каждый сотрудник с его должностью, которая будет сохранена. Кроме того, мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества с новыми специалистами согласно имеющимся вакансиям. Всю информацию мы доводим до людей, чтобы они не волновались. Мы учитываем интересы коллектива.