Власти Екатеринбурга изменят направление трех трамваев

Трамвай № 16 «Волгоградская — УрФУ» планируют перенаправить в Академический район до остановки «Академика Парина» и продлить его до остановки «40 лет ВЛКСМ». Такое решение улучшит обеспеченность Академического района транспортом и микрорайона ЖБИ. На этот маршрут выпустят 7 новых «Касторов».