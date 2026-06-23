В Нижегородской области прошел праздник искусства «Выкса-фестиваль»

Каждый уголок Выксы на время фестиваля стал частью большого перформанса. Спортивный клуб превратился в камерный театр — там показывали спектакли и проводили квартирники. Обычный рейсовый «пазик» стал передвижной концертной площадкой для народного хора. А в различных точках города проходили «мерцающие» концерты — их места проведения до последнего были неизвестны, гости знали лишь время начала. День весеннего равноденствия встретили в парке на берегу пруда в 2:30 ночи под звуки скрипки, один из концертов поймали на автобусной остановке, а Белгородский академический русский оркестр выступил на пляже Верхневыксунского пруда.