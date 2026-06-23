В Нижегородской области прошел праздник искусства «Выкса-фестиваль»

О небольшом металлургическом городе Выкса в Нижегородской области долгое время знали лишь благодаря металлургии. Сегодня сюда едут за искусством. «Выкса-фестиваль», который проходит здесь с 2011 года (первоначальное название — «Арт-овраг»), превратил индустриальный моногород в точку притяжения для художников, музыкантов и тысяч гостей со всей страны.
В этом году фестиваль проходил с 19 по 21 июня. Главная тема — «Куда течет река». Вода здесь не случайна: река Выксун — основа жизни города, ее использовали для создания сети прудов, которые стали основой гидросистемы производства. Металлургия держится на воде, а город держится на металле. Фестиваль предложил гостям прожить эту связь: три дня участники изучали состояния воды, искали личный поток и наблюдали, как природная стихия уживается с индустриализмом.
Город-сцена.
Каждый уголок Выксы на время фестиваля стал частью большого перформанса. Спортивный клуб превратился в камерный театр — там показывали спектакли и проводили квартирники. Обычный рейсовый «пазик» стал передвижной концертной площадкой для народного хора. А в различных точках города проходили «мерцающие» концерты — их места проведения до последнего были неизвестны, гости знали лишь время начала. День весеннего равноденствия встретили в парке на берегу пруда в 2:30 ночи под звуки скрипки, один из концертов поймали на автобусной остановке, а Белгородский академический русский оркестр выступил на пляже Верхневыксунского пруда.
Один из «Мерцающих» концертов провели на берегу пруда. Фото: Пресс-служба «Выкса-фестиваля».
Но сердцем фестиваля стала набережная и обновленная территория Проммикрорайона, которая еще недавно была заброшенным пустырем, а сейчас превратилась в площадь «Шухов-парка» во главе c Шуховской башней. Этот водонапорный объект был отреставрирован и перенесен с территории завода по специально разработанной технологии. Так он стал частью искусства и символом фестиваля.
Обновленная площадь «Шухов-парка» и Шуховская башня стали главным местом притяжения фестиваля. Фото: Пресс-служба «Выкса-фестиваля».
Голоса Выксы.
Открытие ознаменовала презентации выставки «Выкса — город, который приводит страну в движение». Это один из этапов обновления городского музея. Экспозиция построена на реальных историях и голосах самих выксунцев, их судьбах. Каждый посетитель мог в интерактивном формате изучить историю города и разобраться в основах производства.
Вечером в стенах бывшего спортклуба представили документальный спектакль «Выксуанские хроники». Четыре актера в белых комбинезонах, однотонно-черное пространство, только свет, звук и небольшая сцена, обозначенная световым периметром. Основа спектакля — реальные истории местных жителей, их понимание и поиск места силы.
«Выксуанские хроники» представили истории местных жителей. Фото: Пресс-служба «Выкса-фестиваля», Катя Белозерова.
Точное попадание в образы героев, достоверная передача их мимики, манер и привычек подтверждались тихими возгласами из зала, которые означали, что прототип героя был опознан. Не обошлось и без местных легенд: многие истории несли мистический характер и были связаны с деревней Виля, которая считается у выксунцев пристанищем колдунов и нечисти.
По окончании спектакля небольшой зал, переполненный людьми, которые сидели в проходе и на границах сцены, аплодировал стоя.
Народные песни и традиции в основе современного искусства.
Каждый вечер на площади «Шухов-парка» звучала музыка. Первый концерт, «Русалки», был посвящен истокам — фольклору, обрядам и мифам. Ансамбль «Толока» исполнял народные песни и частушки, а зрители, независимо от возраста, подпевали и танцевали. Во время одной из песен люди даже вышли в общий хоровод.
Самым трогательным моментом стал дебют ансамбля «Золотые узоры» из села Чернуха. Пожилые исполнители вот уже десятки лет хранят местную песенную традицию и наследие народного костюма. Несколько месяцев назад участники «Толоки» приезжали к ним в фольклорную экспедицию, собрали материал, а теперь пригласили с собой на большую сцену. Для многих артистов «Золотых узоров» это было первое выступление перед массовой аудиторией.
Ансамбль «Толока» пригласил на сцену фестиваля «Золотые узоры» из села Чернуха. Фото: Пресс-служба «Выкса-фестиваля».
После концерта бывший спортклуб снова переформатировался — на этот раз под квартирник. Актеры, только недавно игравшие в спектакле, исполнили любимые хиты и спели вместе с гостями строки, знакомые каждому.
Металлургия — это искусство.
Одна из самых востребованных частей программы фестиваля — экскурсия на Выксунский металлургический завод. Места разобрали буквально в первые минуты начала регистрации. Экскурсию по литейно-прокатному комплексу (ЛПК) проводит бывшая работница предприятия.
Весь производственный процесс — настоящие искусство. Внутри цеха стоит достаточно высокая температура и интенсивный гул — такой, что находиться без специальных наушников там очень тяжело. Процесс плавления металла и предания ему формы поражает своей мощью и пугающей красотой, а прессовка раскаленного металла сродни укрощению могучей стихии.
В ходе фестиваля участники могли попасть на экскурсию на литейно-прокатный комплекс. Фото: Пресс-служба Объединенной металлургической компании (ОМК).
Работник ЛПК, сопровождающий экскурсию, — немногословный и довольно скромный с виду мужчина средних лет. Отвечает на вопросы он кратко и будто немного смущается такому вниманию.
Вода на службе у человека.
Во второй день у Шуховской башни звучала музыкальная программа «Плотины» — метафора взаимодействия человека с водой. Камерный оркестр OpensoundOrchestra, символизирующий индустриализм, и Белгородский академический русский оркестр, олицетворяющий единений с природой, встретились на одной сцене. Сначала они играли по отдельности, а затем объединились в гармоничном звучании для премьерного исполнения композиции Ефрема Подгайца «Выкса-фантазия». Она написана специально к фестивалю на основе звуков жизни города и в подарок ему.
Семейный фестиваль, доступный каждому.
Что бросается в глаза, так это большое количество детей — многие приходят и приезжают на фестиваль целыми семьями. Маленькие участники чувствую себя на «Выкса-фестивале» очень комфортно: рисуют, создают свои объекты искусства, танцуют и поют вместе со взрослыми народные песни. Создатель «Выксуанских хроник» выход с приветственным словом с дочкой — Дуня с улыбкой машет зрителям, словно показывая, что и она причастна к тому, что будет происходить на сцене.
Отдельное событие фестиваля — музыкальное шествие детей и родителей «У ТОПИ Я. УТОП И Я. УТОПИЯ!». На протяжении всех дней участники создавали утопические костюмы, писали свои самые заветные желания и прикрепляли к голубю — арт-объекту, который в конце шествия запустили на воду.
Шествие «У ТОПИ Я. УТОП И Я. УТОПИЯ!» было посвящено мечтам. Фото: Пресс-служба «Выкса-фестиваля», Катя Белозерова, Дмитрий Семенушкин.
В местном дворце культуры представили музыкальный спектакль о подростке, который пытается найти себя внутри семьи, где его не слышат. Но самым примечательным стало даже не само представление, а несколько рядов в боковом секторе. Их отвели специально для глухонемых людей. Напротив сидел сурдопереводчик, на его шее в форме компаса висел небольшой светильник, который буквально освещал диалоги героев спектакля, передаваемые на пальцах.
«Я теперь всем рассказываю про Выксу и хотел бы вернуться сюда вновь».
Финальный концерт «Купальщицы» — про отдых, радость и красоту. На сцене выступили инди-фолк группы «лампабикт» и Settlers, исполнительница Васса Железнова и местная группа «Брега».
«Больше всего в Выксе меня удивили люди: талантливые, наполненные энтузиазмом и сильной верой друг в друга. Видно, что они относятся к своему городу, к своему дому, с огромной любовью, и у них есть огромное желание сделать его лучше. Для себя, для близких, для тех, кто приезжает сюда лишь на время. Мне кажется, такое мало где можно найти. Я теперь всем рассказываю про Выксу и хотел бы вернуться сюда вновь», — Артем Якимов солист группы «лампабикт».
Выступление группы «лампабикт» завершило «Выкса-фестиваль». Фото: Пресс-служба «Выкса-фестиваля».
Выкса — удивительный город, который смог примирить суровый характер металлургического производства и многогранность искусства. Объединение таких, казалось бы, разных сфер и делает «Выкса-фестиваль» уникальным, масштабным событием в небольшом моногороде.