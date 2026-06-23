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Представитель российской анатомической школы Самусев скончался в Волгограде

Рудольф Самусев воспитал несколько поколений врачей и преподавателей. Созданные им учебники и атласы стали настольными книгами для специалистов во всем мире.

Профессор Рудольф Самусев скончался в Волгограде. Печальным известием поделились в Волгоградском государственном медицинском университете.

Уроженец Котельниковского района, Рудольф Павлович окончил ВолгГМУ по специальности «Лечебное дело» и остался работать в университете.

«Он принадлежал к числу ярчайших представителей российской анатомической школы и внес неоценимый вклад в развитие анатомии и гистологии, а также медицинского образования», — говорится в некрологе.

Рудольф Самусев воспитал несколько поколений врачей и преподавателей. Учебники и атласы, созданные ученым, стали настольными книгами для специалистов не только в Волгоградской области и России, но и за пределами страны.

Коллеги и ученики вспоминают Рудольфа Павловича как талантливого ученого и мудрого наставника, человека высокой культуры и безграничной преданности своей профессии.

«Светлая память о нем, его научном наследии, человеческой мудрости и педагогическом таланте навсегда сохранится в сердцах всех, кому посчастливилось работать и общаться с ним», — считают коллеги.

В числе его трудов — «Атлас анатомии человека» и «Справочный атлас анатомии человека», «Анатомия человека» и «Анатомия головы с нейроанатомией», «Анатомия человека в эпонимах» и многие другие. Его деятельность была отмечена званиями «Почётный работник высшего профессионального образования РФ» и «Отличник здравоохранения».

Рудольфу Самусеву было 86 лет. О месте и времени прощания с выдающимся ученым пока не сообщается.

Ранее коллектив ВГИИКа простился с молодым педагогом Мариной Сургановой.